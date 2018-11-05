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بماذا ردت الصين على العقوبات الأميركية لزيادة وارداتها؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:16 - 05 نوفمبر 2018
الصين الصين
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أكّد الرّئيس الصيني، شي جينبينغ، اليوم، الإثنين، أنّ الصين "ستزيد جهودها" لفتح سوقها بشكل أكبر وزيادة وارداتها، في وقت تواجه بلاده عقوبات تجارية فرضتها الولايات المتحدة.

وفي خطاب رسمي ألقاه في افتتاح معرض للاستيراد في شنغهاي، العاصمة الاقتصادية للعملاق الآسيوي، أمام زعماء أجانب وشخصيّاتٍ بينها رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ومؤسّس مايكروسوفت، بيل غيتس، وعد شي بأنّ "باب الصين لن يُغلق أبدًا وسيفتح أكثر".

وبدأت الصين هذا الأسبوع أوّل "معرض للاستيراد الدولي"، وهو فعالية يُنظر إليها على أنها ردّ على الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تموز/يوليو الماضي.

ويُتوقّع أن يلتقي ترامب وشي وجهًا لوجه في نهاية الشهر، على هامش قمة دوليّة في الأرجنتين، وهو لقاء يُحيي الآمال بتخفيف التوتّرات التجارية.

وافتتاح معرض شانغهاي كانت قد سبقته، الأسبوع الماضي، دعوات وُجّهت إلى الصين من أجل فتح سوقها بشكل أكبر.

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