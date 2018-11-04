وفد أردني يبحث في السعودية منع حج الفلسطينيين من حملة الجواز المؤقت

أعلن وزير الأوقاف الاردني الدكتور عبد الناصر أبو البصل، أن وفداً اردنيا من (وزارات الداخلية والخارجية والأوقاف) سيتوجه إلى السعودية لحل قضية منع دخول الفلسطينيين من حملة الجوازات الاردنية بدون رقم وطني للحج والعمرة.

وكانت السعودية امتنعت عن استقبال الحجاج والمعتمرين من حملة جواز السفر الاردني المؤقت.

وانتقد أعضاء في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى في البرلمان)، المملكة العربية السعودية على خلفية تعليمات منعت حج الفلسطينيين الحاملين للجواز الأردني المؤقت.

وأثار القرار غضبا كبيرا في صفوف المتضررين الذين راجعوا سفارة السعودية وقيل لهم أن تعليمات واضحة صدرت بمنع منح حملة الجوازات الأردنية "دون رقم وطني" تأشيرات للحج والعمرة والإقامة .

ويعني هذا القرار حرمان قرابة نصف مليون فلسطيني من أهالي القدس والضفة الغربية وغزة المقيمين بشكل دائم في الأردن من أداء مناسك العمرة، وغلق الباب أمام حاملي الجوازات الأردنية المؤقتة، بحسب تصريحات سابقة لشركات الحج والعمرة.

وحاملو الوثائق أو جوازات السفر الأردنية المؤقتة هم فلسطينيون مقيمون على الأراضي الأردنية منذ عشرات السنين، لكنهم لا يتمتعون بالجنسية الأردنية والرقم الوطني الذي يميز الأردني عن غيره.