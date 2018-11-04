القدس: جماهير غفيرة في تشييع ضحايا "حادث الأغوار"

شيع المقدسيون، مساء اليوم الأحد، ضحايا حادث الطرق الذي وقع في شارع 90، صباح اليوم الأحد، بالقرب من قرية فصائل في غور الأردن، وأسفر عن مصرع ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

وانطلق موكب التشييع الذي شارك فيه الآلاف، من باحات المسجد الأقصى المبارك للمقابر القريبة.

يذكر أن ضحايا الحادث هم عمال فلسطينيون من القدس وضواحيها، يعملون في مصنع "ماعوف" للدواجن في بيسان.

في وقت سابق من مساء اليوم، هوية ضحايا الحادث الذي وقع جراء اصطدام شاحنة بحافلة ركاب صغيرة؛ وهما شقيقان من وادي الجوز، رجائي زاهدة (43 عاما) ولطفي زاهدة (51 عاما)، وأحمد زياد الأيوبي من بلدة الزعيم (في العشرينات من عمره)، ومجد ناصر سمارة من كفر عقب (في العشرينات من عمره)، ومجد حلمي عسلية من كفر عقب (في العشرينات من عمره)، والضحية السادسة، علاء قرش (في الثلاثينات من عمره(.