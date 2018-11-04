إصابة رضيعة وامرأة حامل في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

اصيبت طفلة رضيعة جراء اعتداء نفذه مستوطنون مساء اليوم الاحد، استهدف سيارة الأسير المحرر علي شواهنة بينما كان يسافر وعائلته قرب مستوطنة "جفعات جلعاد" (على طريق) مستوطنة يتسهار المقامة جنوب نابلس.

وتعرضت سيارة شواهنة وهو من بلدة كفر ثلث امضى 15 عاما في سجون الاحتلال بينما كان يسافر وزوجته امينة الطويل وطفلته الرضيعة واقارب لهما اخرين، لاعتداء بالحجارة من قبل عدد من المستوطنين ما ادى الى اصابة طفلته الرضيعة في رأسها، كما واصيبت امرأة حامل كانت بذات السيارة، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا بنابلس لتلقي العلاج .

وافاد شواهنة "القدس" قائلا انه كان يقود مركبته على طريق يتسهار، قرب البؤرة الاستيطانية "جفعات جلعاد"، كان فيها زوجته وبناته الصغار وزوجة شقيق زوجته الحامل حين تعرضوا للاعتداء الذي كاد يتسبب لهم بحادث قاتل، "فكمية الحجارة التي القيت علينا من تلة جفعات جلعاد كانت كثيرة وكبيرة ، حيث اصيبت طفلتي الرضيعة بحجر في رأسها، اما المراة الحامل فقد تم ادخالها الى غرفة العناية المركزة لمتابعة حالتها".

وكاد هذا الاعتداء يودي بحياة من في السيارة.

يشار ان المستوطنين اعتدوا على مركبة قبل اسابيع عند حاجز زعترة ما ادى الى استشهاد عائشة الرابي من بلدة بديا .