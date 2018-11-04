بورصة قطر ترتفع بفضل تعديل وزاري وأداء ضعيف في المنطقة

أغلقت الأسهم القطرية مرتفعة يوم الأحد إثر تعديلات وزارية في حين اتسم أداء سائر أسواق المنطقة، بما فيها السعودية، بالضعف.

وأعلنت قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تعيين مديري أكبر بنوكها وشركتها الوطنية للنفط في منصبين وزاريين مهمين، في أول تغيير وزاري منذ 2016، كما أعلنت أيضا عن إعادة تشكيل مجلسي إدارة شركة قطر للبترول التي تديرها الدولة وجهاز قطر للاستثمار، تاسع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بأصول تبلغ نحو 300 مليار دولار.

وأغلق المؤشر العام القطري مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 10331 نقطة حيث قفز سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة، 1.4 بالمئة، ومصرف قطر الإسلامي 1.1 بالمئة وبنك قطر الوطني 0.8 بالمئة.

وفي السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي 0.4 بالمئة مع انخفاض أسهم ذات ثقل مثل مصرف الراجحي الذي فقد 0.7 بالمئة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الذي فقد 0.5 بالمئة، فيما نزل سهم بنك الرياض 1.4 بالمئة.

من جهته فقد مؤشر دبي الرئيسي 0.4 بالمئة مع هبوط سهم إعمار العقارية القيادي 1.3 بالمئة وانخفاض سهم بنك دبي الإسلامي 0.2 بالمئة عند الإغلاق.

وأغلق مؤشر أبوظبي دون تغير يذكر مع هبوط سهم اتصالات 0.6 بالمئة والدار العقارية 2.8 بالمئة، لكن سهم بنك أبوظبي الأول ارتفع 0.4 بالمئة.