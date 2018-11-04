الأردن يتلقى طلباً رسمياً من إسرائيل بشأن الغمر والباقورة

قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية جمانة غنيمات، اليوم الاحد، إن الأردن تلقى طلباً رسمياً من إسرائيل للبدء بمشاورات حول ملحقي الغمر والباقورة، الذي أعلن الملك عبدالله الثاني قرار المملكة، بإنهاء العمل بهما مع نهاية مدتهما القانونية بحلول تشرين أول من العام المقبل.

واضافت غنيمات إن الأردن مارس حقه القانوني الذي نصت عليه اتفاقية السلام، بقراره إنهاء العمل بالملحقين وسينفذ التزامه الدخول في مشاورات لتنفيذ القرار، وبما يحمي حقوقه ومصالحه الوطنية، وسيحترم أي حقوق لإسرائيل.