بومبيو: سنحاسب المسؤولين عن مقتل خاشقجي مع الحفاظ على علاقتنا بالرياض

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة بدأت بتوجيه اللوم إلى بعض المسؤولين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018.

وأضاف بومبيو في لقاء مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "سوف نستمر في الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع السعودية مع محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي".

وتابع الدبلوماسي الأمريكي: "لقد اعترف السعوديون بأن الجريمة كانت مدبرة"، مشيرا إلى أن بلاده بدأت في توجيه اللوم لبعض المسؤولين وألغت تأشيرات 16 فردا ممن تمكنت الولايات المتحدة من تحديدهم حتى الآن.

وأفاد بأن واشنطن تتحدث مع السعوديين والأتراك كل يوم تقريبا، وأن الحقائق لا تزال تتكشف.

واختفى خاشقجي يوم الـ 2 أكتوبر 2018 بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق لزواجه، وزعمت السلطات السعودية فجر السبت 20 أكتوبر مقتله في شجار داخل القنصلية.