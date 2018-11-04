الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو وسائل الإعلام لتحري الدقة

قالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة و كسر الحصار، إنه فيما ينتظر شعبنا تحقق أهداف مسيرات العودة وكسر الحصار، وفي ظل الدور المصري المتواصل من أجل المصالحة وإنهاء الحصار الظالم عن أبناء شعبنا في قطاع غزة ، يحاول الاحتلال وقف مسيرات العودة بأي طريقة عبر أزلامه وأياديه القذرة.

وأكد الهيئة أن جهات مشبوهة قامت بتوزيع تعميم منسوب للأخوة في حركة فتح يسيء لمسيرات العودة وكسر الحصار ولتضحياتها من الشهداء والجرحى ولمشهدها الكفاحي .

و أوضحت أنها تواصلت مع الاخوة في حركة فتح الذين عبروا عن نفيهم واستنكارهم لهذا التعميم المزور والمفبرك.

و حذرت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار ، كافة المزورين والمتلاعبين بوحدة شعبنا وبمنجزاته الوطنية وفي مقدمتها مسيرات العودة ، مؤكدة أن هذه المحاولات ستفشل في احداث أي وقيعة بين مكونات المسيرات.

كما دعت الهيئة وسائل الاعلام والنشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والالتزام بالمسؤولية وعدم التسرع في نشر الاخبار المفبركة والإشاعات ، والعودة لجهات الاختصاص تجنبا لأي بلبلة يسعى المزورون والكذابون لتحقيقها من خلال اخبارهم المزورة.