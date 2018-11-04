بومبيو: نتواصل يوميا مع تركيا وهكذا نتعامل مع قضية خاشقجي

تناول وزير الخارجية الأمركيي مايك بومبيو، الأحد، كيفية تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكشف عن أن أمريكا تتواصل مع تركيا بشكل يومي بخضوص القضية، وأنها تطلع على كامل التفاصيل المرتبطة بالأمر".

وقال في مقابلة لـ"فوكس نيوز": "نعمل بحكمة على تقصي الحقائق حول مقتل خاشقجي".

وتوعد قائلا: "سنحاسب كل المسؤولين عن مقتل خاشقجي مع الحفاظ على علاقتنا الاستراتيجية مع الرياض".

وتابع بأنه "شرعنا بمحاسبة بعض المسؤولين السعوديين وألغينا تأشيرات 16 شخصا".

وفي معرض تصريحاته، تطرق بومبيو بكوريا الشمالية، وأعلن الأحد، أنّه سيلتقي "هذا الأسبوع" في نيويورك كبير مساعدي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

ولم يوضح بومبيو في أي يوم تحديداً سيلتقي هذا المسؤول الذي وصفه بأنه "نظيره" الكوري الشمالي، مشيرا من جهة ثانية إلى أنّه "ليس قلقا" من التحذير الذي وجّهته بيونغ يانغ قبل ساعات، وأعلنت فيه أنها تفكر "جديا" في العودة إلى استراتيجيتها السابقة القائمة على تطوير ترسانتها النووية.