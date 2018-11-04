مجلس الشباب ينظم جلسة حوارية بعنوان "المقاصف المدرسية بين الصحة والرقابة"

نظم مجلس الشباب الفلسطيني " لجنة المبادرات والفرق الشبابية" اليوم الأحد الموافق ٤/ ١١ / ٢٠١٨جلسة حوارية بعنوان " المقاصف المدرسية بين الصحة والرقابة".

وجاءت هذه الجلسة انطلاقا من حرص مجلس الشباب على مصلحة طلابنا وضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي وضعتها اللجنة في خطة المساءلة المجتمعية والتي شملت تنفيذ جلسات مساءلة لعدة قضايا مجتمعية وبيئية تهم مصلحة المواطن الفلسطيني وتركز الضوء على تفاصيل تربط المسؤول بالمواطن وتعزز مسارات المساءلة التي تحتم أن يقف كل شخص عند مسؤولياته.

ودارت الجلسة حول مدى الرقابة على المقاصف المدرسية ، وجهوزية المقاصف وسلامة الوجبات والبضائع التي تباع بداخلها ، إلى جانب أهم المعيقات التي يواجهها الطلاب من ضيق مساحة وعدم تعدد الأصناف المقدمة ورتابتها وازدحام المكان المخصص للشراء نظرا لنظام النوافذ المغلقة والضيقة مما يسبب مشاكل عديدة للطلبة .

وبين الرأي والرأي الأخر استضافت الجلسة الدكتور فايز السرحي والدكتور عبد الرحمن المجدلاوي للحديث بدقة عن واقع المقاصف في مدارسنا وحاجتها للتغيير لتتلائم مع احتياجات الطلاب وصولا لجودة أكبر وضمانا لسلامة طلابنا .

واختتمت الجلسة الحوارية بعدة توصيات أكدت جميعها على دور الرقابة الكبير في تعزيز السلامة ومنع كل المخالفات التي قد تضر بطلابنا ووقوف كل الجهات المعنية عند مسؤولياتها .