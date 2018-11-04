قناة "إسرائيلية": مصر تنتظر رد حماس على مطالب عباس

قالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، إن مصر تنتظر رداً من حركة حماس على مطالب تقدم بها الرئيس محمود عباس بشأن تسليم الحكم في قطاع غزة للسلطة الفلسطينية.

وحسب القناة الإسرائيلية، فإن عباس، طالب خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ أمس، الموافقة على تسليم صلاحيات الشرطة في غزة، ونقل آلية تحصيل الضرائب، والنظام القضائي، ومعابر غزة الحدودية والوزارات".

وأضافت أن المرحلة الثانية تتضمن تشكل حكومة وحدة وطنية خلال ثلاثة شهور ومن ثم التوجه الى انتخابات فلسطينية شاملة.

ووعد عباس نظيره المصري بعدم اتخاذ أي عقوبات جديدة على غزة الى حين اتضاح الصورة الأخيرة ورد حماس على هذه المطالب.