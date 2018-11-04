روني.. "قائد" للمنتخب الإنجليزي قريبا

أفادت وسائل إعلام بريطانية، الأحد، بأن مهاجم المنتخب الإنجليزي السابق ونادي "دي سي يونايتد" الأميركي واين روني سيكون قائدا لمنتخب بلاده لمرة واحدة فقط، عندما يلتقي نظيره الأميركي في مباراة ودية خيرية مقررة على ملعب ويمبلي في 15 نوفمبر الجاري.

وكان روني قد أعلن اعتزاله اللعب دوليا في أغسطس عام 2017، بعد أن خاض في صفوف منتخب بلاده 119 مباراة دولية سجل خلالها 53 هدفا (رقم قياسي محلي).

وستكون المباراة بمثابة التكريم "للولد الذهبي" لكرة القدم الإنجليزية ونادي مانشستر يونايتد سابقا.

وذكرت الصحف بأن الاتحاد الإنجليزي اتفق مع روني على خوض هذه المباراة بعد محادثات طويلة بين الطرفين، ونقلت عن مصدر قوله: "ستمنح هذه المباراة الفرصة أمام أنصار الكرة الإنجليزية ليقوموا بتوديع لاعب محبوب لديهم، وفي الوقت نفسه ستدر المباراة أموالا لمؤسسات خيرية".