برشلونة يعلن "عودة ميسي" قبل الأوان

في مفاجأة سارة لعشاق برشلونة الإسباني، يسافر ليونيل ميسي مع قائمة الفريق إلى مدينة ميلانو الإيطالية لمواجهة إنتر ميلانو، في المواجهة المقررة الثلاثاء في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وكشف موقع برشلونة الرسمي، الأحد، أن ميسي، الذي تعرض لإصابة في الذراع قبل نحو أسبوعين، سيكون ضمن 22 لاعبا بقائمة الفريق الكتالوني للقاء الأوروبي، التي تسافر إلى ميلانو الاثنين.

ورغم أنه من غير المرجح أن يشارك المهاجم الفذ مع فريقه خلال المباراة، إذ أنه لم يحصل بعد على التصريح الطبي، فإن سفره إلى إيطاليا علامة على تعافيه من الإصابة قبل الأوان.

ويشارك ميسي مع فريقه في التدريبات منذ أيام، بعد غيابه عن المران بعد تعرضه لكسر في الذراع.

وكان من المتوقع أن يعود ميسي إلى الملاعب في الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري، إلا أنه تعافى أسرع مما أعلن النادي سابقا.

واقترب برشلونة من التأهل إلى دور الـ16، حيث يتصدر المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، مقابل 6 نقاط لإنتر ميلانو ونقطة وحيدة لكل من توتنهام هوتسبير الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي.