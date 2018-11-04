وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي يتوجه اليوم إلى عُمان

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، سيتوجه اليوم الأحد، إلى سلطنة عُمان، للمشاركة في أعمال مؤتمر دولي حول النقل والمواصلات الدولية.

وكان كاتس، قد تلقى دعوة شخصية من نظيره العماني ومن منظمي المؤتمر، وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها وزير إسرائيلي دعوة للمشاركة في مؤتمر دولي يقام في سلطنة عُمان، وهو ما يدل على علاقات قريبة، على حد تعبير نتنياهو.

وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد عودته من سلطنة عمان؛ قبل أسبوعين، بأن كاتس سيتوجه إلى مسقط قريبًا في زيارة رسمية يشارك خلالها في مؤتمر دولي للمواصلات.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن كاتس قوله: "سأتوجه اليوم الأحد، إلى سلطنة عمان بمهمة من رئيس الحكومة نتنياهو، لعرض ودفع مبادرة ربط دول الخليج بإسرائيل".

وأضاف: "خلال زيارتي لمسقط أعتزم تقديم وتعزيز مبادرتنا المشتركة، مسارات السلام الإقليمي، لربط دول الخليج بإسرائيل والبحر المتوسط، وذلك ضمن تعزيز المحور الذي يتجاوز إيران، من خلال تطبيع العلاقات من منطلق قوة، فهذا التوجه مهم، إنه حقيقي وممكن".

وقد زار نتنياهو، سلطنة عمان، والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد، في محاولة لتحضير الأجواء لاستقبال واستكمال ما يسمى بـ "صفقة القرن" التي تعمل الإدارة الأمريكية على إنجازها بعيدًا عن عواصم القرار الفاعلة في العالم، ولا سيما الدول الأوروبية وروسيا والصين