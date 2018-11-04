عباس يختتم زيارته لمصر

اختتم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ظهر اليوم الأحد زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية، شارك خلالها في منتدى شباب العالم الثاني، الذي انطلقت أعماله أمس السبت برعاية وحضور.

وعقد عباس خلال الزيارة عدة لقاءات، أحدها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وكان في وداع عباس والوفد المرافق له على أرض مطار شرم الشيخ الدولي محافظ جنوب سيناء خالد فودة، وسفير دولة فلسطين في القاهرة مندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح.

ورافق عباس في زيارته عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.