تعرف على مطالب نقابات العمال من الضمان الاجتماعي

أعلن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، اليوم الاحد، عن مطالب الحركة العمالية بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، وإن لم تؤخذ بعين الاعتبار فإن الاتحاد سينسحب من عضوية مجلس ادارة الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده سعد في مقر الاتحاد في مدينة البيرة، بحضور أعضاء الاتحاد.

وحدد سعد في المؤتمر الخطوط العريضة للتعديلات، التي حددها الاتحاد، على قانون الضمان الاجتماعي، والتي تشمل: أن تكفل الدولة استحقاقات العمال المالية من صندوق الضمان الاجتماعي، وكذلك إنشاء محكمة تختص بالنظر في نزاعات الضمان، وأن يراعي القانون مصالح الطبقة العاملة، وأن يغطي المخاطر الاجتماعية، بما فيها التأمين الصحي ومخاطر البطالة.

وكان مجلس ادارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين أعلن عن تعليق عضويته في مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لحين انهاء الحوار والاستجابة لمطالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين واجراء التعديلات اللازمة على القانون.

وشدد المجلس في بيان له على ضرورة تأجيل تنفيذ وسريان العمل بقانون الضمان الاجتماعي لحين الاستجابة وتحقيق المطالب التي طالب بها مجلس ادارة الاتحاد والهيئة العامة والتي ستقدم للجنة الوزارية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

ودعا المجلس الى تشكيل لجنة من مجلس ادارة الاتحاد وامناء سر الفروع واعضاء من الهيئة العامة لرفع المطالب التي تم التوافق عليها في اجتماع الهيئة العامة التشاوري والحوار حول هذه المطالب مع اللجنة الوزارية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.