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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الاحتلال يقتحم مقر محافظة القدس ويعتدي على موظفيها

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 15:20 - 04 نوفمبر 2018
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اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح الأحد محافظة القدس في ضاحية البريد ببلدة الرام شمال القدس المحتلة، وفتشت مقرها واعتدت على موظفيها بالضرب.

وذكر أمين سر إقليم حركة فتح بالقدس شادي مطور أنه أصيب عدد من الموظفين داخل محافظة القدس، وتمكنت سيارة الإسعاف من نقل ثلاثة منهم للمستشفيات، في حين ما زال مصابون آخرون داخل المحافظة.

وأضاف أن قوات الاحتلال فتشت غرف المحافظة وصادرت ملفات وأجهزة حاسوب من داخلها، وشرعت بالتحقق ميدانيا مع الموظفين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تنتشر بكثافة داخل مقر محافظة القدس وفوق سطحها، وتحاصرها من جميع الجهات.

 

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