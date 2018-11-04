أول صورة التقطها القمر الصناعي الإماراتي "خليفة سات"

كشف مدير إطلاق القمر الصناعي الإمارات" خليفة سات"، المهندس عبد الله بن حرمول، أن أول صورة التقطها القمر الصناعي المصنوع بأيد إماراتية 100% كانت لنخلة جميرا في دبي ظهر الأربعاء الماضي.

وقال إنه بعد التقاط "خليفة سات" أول صورة له، سيتم خلال الفترة المقبلة التقاط صور مدققة أكثر لأماكن أخرى، وأنه خلال الشهرين المقبلين، سيتم إجراء تعديلات جوهرية أكثر على دقة الصور التي يلتقطها القمر، لتلبي احتياجات الجهات المتنوعة داخل الإمارات وخارجها، وبحسب الطلب المخصصة له الصور الملتقطة، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

واستقبل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس السبت، فريق المهندسين الذين شاركوا في بناء واطلاق القمر الاصطناعي "خليفة سات"، الذي وصل إلى مداره، وبدأ عمله بنجاح يوم الإثنين الماضي.

وشارك ابن زايد صورا من لقائه مع مهندسي "خليفة سات"، عبر حسابه على "تويتر"، وغرد معها: "سعدت اليوم بجانب أخي محمد بن راشد بلقاء أبنائنا فريق عمل بناء وإطلاق القمر الاصطناعي خليفة سات.. فخورون بهم وبانجازهم الذي رسخ مكانة الإمارات في علوم الفضاء وتقنياته.. ثقتنا بأبناء الوطن كبيرة في تعزيز الإنجازات وتحقيق طموحاتنا إلى آفاق جديدة في مجال الفضاء".

وأطلق "خليفة سات" من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، بعد أن استغرق تصنيعه 4 أعوام، شملت تدريب فريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء، وهو نفس المركز الذي شهد عمليات تطوير القمر الصناعي، بحسب شبكة "سي إن إن".