القوى الوطنية والإسلامية تثمن الدور المصري لإنهاء الانقسام ورفع المعاناة عن غزة

ثمنت القوى الوطنية والإسلامية الدور المصري المتواصل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة استناداً للاتفاقيات الوطنية الجامعة، وكذلك على جهودها من أجل رفع المعاناة عن أبناء شعبنا في القطاع.

ودانت اللجنة في بيان صحفي هرولة عدد من قادة الأنظمة العربية اتجاه التطبيع مع العدو الصهيوني، معتبرة التطبيع طعنة لشهداء وجرحى مسيرات العودة وللنضال الفلسطيني ولتضحيات أمتنا العربية من أجل التحرر من هذا الكيان الغاصب.

وفي هذا السياق دانت القوى استقبال رئيس وزراء العدو مجرم الحرب " نتنياهو" وغيره من القادة الصهاينة، معتبرة أن هذه الزيارات خذلان صريح لتضحيات شعوبنا العربية وقضيتنا الفلسطينية.

ودعت اللجنة القوى والأحزاب والشخصيات الاسلامية والوطنية والقومية واليسارية وكافة النقابات والاتحادات العمالية لمواجهة سياسة المهرولين باتجاه التطبيع ونسج علاقات مع هذا العدو المجرم كمقدمة لنهب ثرواتكم وتمريرا لصفقة القرن الامريكية.

وتوجهت اللجنة بالتحية إلى الجماهير العربية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وخصوصاً للشعب والقضاء التونسي ولدولة الكويت ولدولة الجزائر لجهودهم المناهضة والرافضة للتطبيع.