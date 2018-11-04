مصر تعلن قتل 19 متهماً في الاعتداء على الأقباط

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأحد، عن تمكن رجال الشرطة من قتل 19 متهماً في الاعتداء على الأقباط في المنيا بصعيد جمهورية مصر العربية الجمعة الماضي.

وأكدت الشرطة أنها تمكنت من قتل جميع أفراد (الخلية الإرهابية) بعد اشتباك عنيف في المنطقة الصحراوية غرب المنيا.

وأوضحت الداخلية في بيانها، أن "معلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر (الإرهابية) الهاربة من الملاحقات الأمنية، وهم من عناصر الخلية المنفذة للحادث -الاعتداء على الأقباط الذي أوقع سبعة قتلى- بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا (...) فتمت مداهمة المنطقة، وقامت العناصر (الإرهابية) بإطلاق النيران تجاه القوات ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وعقب انتهاء المواجهة تبين أنها أسفرت عن مقتل 19 من العناصر الإرهابية".