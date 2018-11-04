ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يخطر بوقف البناء في أربعة منازل زراعية جنوب بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 13:47 - 04 نوفمبر 2018
مشاركة

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، بوقف البناء في اربعة منازل قديمة (بيوت زراعية)، تم اعادة تأهيلها مجددا في قرية شوشحلة ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح، بأن قوة من جيش الاحتلال يرافقها موظفون مما تسمى "الادارة المدنية" اقتحمت قرية شوشحلة، واخطرت بوقف البناء في اربعة منازل بحجة عدم الترخيص.

وتعود المنازل المخطرة لكل من: علي إبراهيم صلاح، وسرحان مصطفى صلاح، وحباس خليل صلاح، وموسى أحمد صلاح.

وأشار صلاح، إلى أن الاحتلال أخطر المواطنين شفهيا بعدم التواجد في شوشحلة بعد الخامسة مساء والا سيتعرضون للاعتقال، لافتا إلى انه تم يوم امس، طرد كافة السكان منها، رافقه ليلا تفجير كافة ابواب المنازل.

يشار الى ان الاحتلال كان قد اخطر سابقا ثلاثة منازل في قرية شوشحلة بوقف البناء فيها.

 

متعلقات