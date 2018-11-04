مراقبة الأغذية في بلدية غزة ينظم جولات لمراقبة معاصر الزيتون

نظم قسم مراقبة الأغذية في بلدية غزة ( 7) جولات تفتيشية مركزة خلال شهر تـشرين أول/ أكتوبر الماضي لمراقبة عمل معاصر الزيتون مع بدء موسم قطف الزيتون وتشغيل المعاصر وضمن جهوده للحفاظ على الصحة العامة ومراقبة محلات بيع وتخزين الأغذية في المدينة .

وقال رئيس القسم رشاد عيد إن الجهود تركزت على مراقبة عمل معاصر الزيتون في المدينة للتأكد من مراعتها للشروط الصحية ومنها: نظافة المكان والآليات المستخدمة في عمليات العصر، وسلامة عملية عصر الزيتون وغسله وتعبئته في أواني نظيفة .

وأوضح أن طواقم مراقبة الأغذية قامت أيضاً خلال نفس الفترة بإتلاف ( 16) طناً من الأغذية الفاسدة وأجرت نحو ( 450) جولة تفتيشية على محلات بيع وتخزين الأغذية في المدينة وحررت ( 18) إخطارا للمخالفين للشروط الصحية .

وبين أنه تم تجديد وإصدار ( 67) رخصة تتعلق بمهن بيع وتخزين الأغذية توزعت مابين ( 18) رخصة جديدة و( 49) رخصة تم تجديدها لمهن قائمة بعد استيفائها للشروط الصحية والكشف الميداني عليها للتأكد من ذلك .

وبين أن إصدار رخص ممارسة مهن بيع وتخزين الأغذية يخضع لشروط صحية محددة لدى البلدية، حيث لايتم منح الرخص إلا بعد الكشف الميداني لمكان المهنة للتأكد من موافاتها للشروط الصحية كافة .

وأضاف أن أهم الشروط التي يتم على أساسها منح الرخصة هي ملائمة المكان الذي ستقام عليه الحرفة من حيث السعة والتهوية والإضاءة، والتأكد من سلامة تخزين المواد الغذائية بطريقة صحية وسليمة، واستخدام أواني في صناعة وتخزين الأغذية من معدن لايصدأ .

وكذلك، التأكد من خلو العاملين في مهن تصنيع الأغذية من الأمراض المعدية بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم، والمحافظة على نظافة المكان، ومطابقة المنتج للمواصفات الفلسطينية التي تحددها وزارة الاقتصاد الوطني .