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الطالب "صبيح" فاز بالمرتبة الثانية في تحدي القراءة من بين 10 مليون قارئ عربي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:38 - 04 نوفمبر 2018
طالب طالب
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اكد الدكتور رامي الحمد لله ان فلسطين حققت ابداعاً جديداً ، بعد تمكن مدرسة  بنات العودة في بيت لحم من انتزاع المرتبة الثانية في تحدي القراءة العربي، وحصول الطالب "قسام صبيح"الثالث عربيا من بين أكثر من 10 مليون قارئ في الوطن العربي ودول العالم.

وعبر الحمد لله عن اعتزازه بما حققته الجالية الفلسطينية من تميز بفوز سبعة فلسطينيين من بين 18 جالية عربية، وبفوز اية حميد من جاليتنا في هولندا التي حصدت المركز الثاني فيها.

وحيا الحمد لله أسرة التربية والتعليم ، ومؤسساتنا التربوية والثقافية على جهودهم المخلصة في المحافظة على هويتنا وإرثنا الحضاري.

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