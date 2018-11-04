المدلل: مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها بكسر الحصار

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل اليوم الأحد، أن مسيرات العودة مستمرة، وهو عنوان الجمعة القادمة للمسيرة، معتبراً أن شعبنا يؤكد بالزخم الجماهيري بأن مسيرة العودة خيار استراتيجي لن يتوقف أبداً حتى تحقيق أهدافه بكسر الحصار كاملاً عن قطاع غزة .

وشدد على سلمية المسيرة وتقليل سفك دماء أبناء شعبنا حتى تكون حافزاً لإستدامة المسيرة من الكل الوطني" .

ورفض القيادي الملل رفضاً قاطعاً هذه الهرولة من قبل بعض الانظمة للتطبيع مع العدو الصهيوني لأنه طعنة في خاصرة الشعوب العربية الرافضة لهذا التطبيع وطعنة في خاصرة القضية الفلسطينية ، مشيراً الى إنها تعطى الشرعية والغطاء للعدو الصهيوني في جرائمه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والتي تستهدف وجود الامة ومقدساتها ويجب اتخاذ مواقف قوية للوقوف في وجه هذا التطبيع المنافي للنخوة والقيم العربية .

واستهجن المدلل الحصار الجديد على الجمهورية الاسلامية في "ايران" لإنها الوحيدة التي تدعم المقاومة الفلسطينية وتساند الشعب الفلسطيني، معتبراً ان امريكا مشاركة العدو الصهيوني في عدوانه المستمر ضد ابناء شعبنا، لذا نحن وايران وكل احرار العالم في جبهة موحدة ضد هذا الاجرام الأمريكي والصهيوني.