قاذفات روسية تثير رعب سفن الناتو بتحليقها فوقها على علو منخفض

أثارت قاذفتان روسيتان مضادتان للغواصات، من طراز "تو-142"، رعب سفن حلف الناتو المشاركة في مناورات Trident Juncture الجارية في النرويج، بتحليقهما على علو منخفض فوقها.

وحلقت مقاتلتا "تو-142" روسيتان فوق سفينة قيادة الأسطول السادس الأمريكي Mount Whitney والتقطت صورة لهما من متن سفينة القيادة الأمريكية، انتشرت في الإنترنت على نطاق واسع.

و"تو-142" طائرات توربينية مضادة للغواصات أنتجت خلال الحقبة السوفيتية. تستخدم حاليا في المحيط الهادئ وأساطيل الشمال الروسية.

ويجري حلف شمال الأطلسي (الناتو) حاليا، مناورات ضخمة في بحر النرويج القريب من الحدود الروسية. وعلقت وزارة الدفاع الروسية على قلق وسائل الإعلام الغربية، مشيرة إلى أن كل طلعات الطائرات الحربية الروسية تنفذ وفق القواعد الدولية.

وينظم الناتو تمارين Trident Juncture في النرويج من 25 أكتوبر إلى 7 نوفمبر. ويشارك فيها حوالي 50 ألف عسكري من 30 دولة. وأصبحت هذه المناورات الأكبر في السنوات الأخيرة بالقرب من الحدود الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في تقرير: "يوم 2 نوفمبر 2018، قامت طائرتان مضادتان للغواصات من طراز تو-142 تابعتان للبحرية الروسية برحلة مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر النرويج. وكانت مدة الرحلة أكثر من 12 ساعة".