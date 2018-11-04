إصابة موظفين بجروح خلال اقتحام الاحتلال لمقر محافظة القدس

أصيب موظفان على الأقل بجروح ورضوض بعد اعتداء جنود الاحتلال عليهما، خلال اقتحامهم مقر محافظة القدس، وتم نقلهما خارج المحافظة.

وأفاد شهود عيان لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ ساعات الصباح اقتحام مقر محافظة القدس ووزارة شؤون القدس في حي ضاحية البريد بالقدس المحتلة، والعبث في محتوياتهما.

وأضاف الشهود ان جنود الاحتلال اقتحموا مكتب وزير شؤون القدس عدنان الحسيني وعبثوا بالملفات الخاصة بالوزارة.

ويعتصم عشرات المواطنين قرب المحافظة في محاولة من أجل دفع جيش الاحتلال لمغادرتها، وتدور مواجهات متقطعة في المكان.