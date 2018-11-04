الحرس الثوري: لو بقيت السفارة الأمريكية لما صمدة الثورة 40 عاماً

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، أنّ طهران لا تخشى التهديدات العسكرية الأمريكية، وهي ستقاوم وتتغلّب على العقوبات والحرب النفسية الأمريكية.

وقال جعفري خلال مظاهرات شهدتها اليوم طهران ومدن إيرانية أخرى، بمناسبة الذكرى السنوية لاقتحام السفارة الأمريكية واحتجاز العاملين فيها ورفضا للعقوبات الأمريكية، قال: "أمريكا منيت بهزائم متوالية منذ انتصار الثورة الإيرانية قبل 40 عاما.. وإنها ستتعرض لهزيمة في حربها الاقتصادية التي تشنها على إيران".

واعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني، أن "تهديد واشنطن بإسقاط النظام ضرب من الجنون ومجرد حماقة".

وقال مشيدا بقرار طلاب الثورة اقتحام السفارة واحتجاز العاملين فيها: "لو بقيت السفارة الأمريكية في طهران لما صمدت الثورة الإيرانية لأربعين عاما".

ورأى جعفري، أن أمريكا تعرضت لخسارة مدوية في سوريا.