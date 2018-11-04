آيزنكوت: قادرون على استعادة جنودنا من غزة خلال أسبوع

زعم رئيس أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" غابي آيزنكوت، أنّه بمقدور "إسرائيل" أن تستعيد جنودها المفقودين في غزة خلال أسبوعٍ واحد.

وقالت القناة العبرية السابعة مساء أمس السبت، إنّ "تصريحات آيزنكوت، جاءت خلال مقابلة جمعت بينه وبين عائلة الضابط الأسير لدى حركة حماس بغزّة، هدار جولدين، يوم الجمعة".

وأضاف آيزنكوت "أنّه في حال وافقت القيادة السياسية، سيتم إعادة الجنود من غزّة خلال أسبوع".

ولاحقًأ، نفي متحدث عسكري باسم جيش الاحتلال صحّة التصريحات التي أوردتها عائلة جولدين على لسان آيزنكوت.

وأشارت القناة العبرية إلى أنّ عائلة الضابط هدار جولدين طالبت من رئيس الأركان وقف إدخال الوقود والماء والسولار والدواء إلى غزّة، ووقف أي إجراءات للتخفيف عن السكان بالقطاع، حتى يتم إعادة ابنهم هدار.

ونقلت عن عائلة جولدين قولها "نتنياهو يتلاعب بمشاعرنا، ووافق على إدخال الأموال لدفع رواتب موظفي حماس، لكنه رفض حتى طلب استعادة هدار مقابل ذلك".

وطالبت العائلة خلال اللقاء من الإسرائيليين الضغط على نتنياهو ووزير الحرب ليبرمان لعدم الموافقة على أي اتفاق تهدئة مع حماس بدون إعادة الجنود الأسرى.

وترفض كتائب القسام، الجناح العسكري حركة حماس، تقديم أي معلومات عن "الإسرائيليين" الأسرى لديها قبل موافقة حكومة الاحتلال على إبرام صفقة لتبادل الأسرى.