ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر أيلول

سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 7.68% خلال شهر أيلول 2018 مقارنة بشهر آب 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 109.96 خلال شهر أيلول 2018 مقارنة بـــ 102.12 خلال شهر آب 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 15.42% والتي تشكل أهميتها النسبية 4.06% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 8.15% خلال شهر أيلول 2018 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 83.19% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 4.88% والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من إجمالي أنشطة الصناعة.

سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 1.75% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر أيلول 2018 مقارنة بشهر آب 2018 أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، صناعة المنتجات الغذائية، صناعة منتجات التبغ، صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، صناعة المشروبات، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة الأثاث، صناعة الملابس، صناعة الورق ومنتجات الورق، نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن.