فنان بريطاني: الفلسطينيون بلا حقوق والعالم لا يحرك ساكناً

أكد رودجر ووترز القائد السابق لفرقة "بينك فلويد" أن الفلسطينيين لا ينعمون بأي حقوق فيما العالم لا يتحرك إزاء هذا الوضع.

وتحدث الفنان البريطاني الشهير خلال مؤتمر صحافي عقده في مونتيفيدو عاصمة أوروغواي، مطولا عن النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وشدد على أن "الفلسطينيين لا حقوق لهم فيما بقية العالم لا يحرك ساكنا". وأضاف "لم تكن إسرائيل تنوي يوما السماح بقيام دولة فلسطينية وهي لا تملك هذه النية الآن".

ويقيم ووترز (75 عاما) حفلة مساء السبت في مونتيفيدو في إطار فعالية "فلسطين والحقوق البشرية اليوم".

من جهة أخرى دعا الفنان الناخبين إلى عدم التصويت "للفاشيين الجدد من أمثال (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب وجايير بولسونارو" الرئيس المنتخب في البرازيل.

وقال "أتردد في الحديث عن دونالد ترامب كي لا أبدد نَفَسي على هذا الشخص الحقير".

ويقوم عازف الباص السابق في فرقة "بينك فلويد" بجولة في أميركا الجنوبية تتخللها محطات في أوروغواي والبرازيل وباراغواي والأرجنتين وتشيلي والبيرو.