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مصرع 6 عمال فلسطينيين في حادث سير قرب البحر الميت

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:26 - 04 نوفمبر 2018
حادث سير حادث سير
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لقي ستة عمال فلسطينيين مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة في حادث سير وقع صباح اليوم، الأحد، بالقرب من قرية فصائل في غور الأردن، حيث اصطدمت شاحنة بحافلة ركاب صغيرة.

وعُلم أن ضحايا الحادث هم عمال فلسطينيون من القدس وضواحيها، يعملون في مصنع "ماعوف" للدواجن في بيسان.

وهرعت إلى مكان الحادث طواقم إنقاذ من "نجمة داود الحمراء" وجيش الاحتلال، في محاولة لإسعاف عشرة مصابين، وصفت حالة ستة منهم بالحرجة، وتوفوا لاحقا، بينما حالة الأربعة الآخرين ما بين متوسطة وخطيرة.

وكان هذا الطريق قد شهد الأسبوع الماضي حادث سير أودى بحياة أسرة كاملة، مؤلفة من ثمانية أشخاص، من مستوطنة "بساغوت" قرب رام الله. 

 

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