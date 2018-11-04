"الجهاد" يثمن قرار القضاء التونسي بمنع دخول وفد صهيوني لتونس

ثمنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، قرار القضاء التونسي بمنع دخول وفد صهيوني لتونس الشقيقة.

واعتبر داود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، القرار استجابة واعية للثوابت القومية العربية الرافضة لاحتلال فلسطين من قبل الكيان الصهيوني وعدوانه المستمر بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأشادت الحركة بكل المواقف التونسية والقومية المناهضة للصهيونية.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، اصدرت حكما بمنع دخول أو إيواء الوفد الإسرائيلي للمشاركة في الملتقى العالمي لحوار الأديان المنظم من قبل الاتحاد الدولي للكشاف المسلم.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن “الحزب الجمهوري” رفع قضية استعجالية بمعيّة “حركة الشعب” و”منظمة الشباب القومي العربي” لمنع وفد إسرائيلي من دخول الأراضي التونسية.

وأوضح “الحزب الجمهوري” في بيان أنّه راسل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لإبلاغه بتنظيم “الكشّافة التونسية” مع “منظمة الكشّاف المسلم” مؤتمرا عالميا حول حوار الأديان تحتضنه تونس من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري وستشارك فيه إسرائيل بشخص واحد سيصل إلى تونس عبر باريس.

من جانبها نفت القيادة العامة لمنظمة الكشافة التونسية استضافتها إسرائيليين ضمن فعاليات الملتقى العالمي لسفراء الحوار بين الأديان الذي ينتظم من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري بتونس.

وأكدت التمسك بموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأفادت منظمة الكشافة التونسية يوم السبت بأنها ستصدر بيانا في الساعات القليلة القادمة يتضمن موقفها الرسمي وكل ما وجب توضيحه حال استكمال الاجراءات.