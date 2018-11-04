الكابينت يجتمع اليوم لبحث آلية إدخال الأموال القطرية لغزة

يبحث المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت الإسرائيلي" اليوم الأحد، آلية إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

ووفقاً لمصادر الاحتلال، أن الاجتماع الهام سيعقد في ظل ما يجري الحديث عن التوصل لتهدئة بين حركة حماس و"إسرائيل" بوساطة مصرية.

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية قد كشفت أن الأموال القطرية التي تقدَّر بـ90 مليون دولار ستدخل قطاع غزة قبل منتصف الشهر الجاري كأقصى حدّ، وذلك كما أبلغ به الإسرائيليون السفير القطري المنتدب إلى الأراضي الفلسطينية، محمد العمادي، في الأيام الأخيرة.

ويتطابق ذلك مع تصريح ما تسمى بوزيرة القضاء الإسرائيلية، إيليت شاكيد، بالموافقة الإسرائيلية القانونية على إدخال المنحة القطرية، قائلة في حديث إلى "الإذاعة العبرية"، إن الموافقة على دخول شاحنات الوقود الممولة من قطر، وكذلك الأموال، تهدف إلى "تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للأهالي الفلسطينيين"، نافيةً معارضة تل أبيب أصلاً للطلب القطري "لأنه لا توجد حاجة إلى تصعيب الأمور في غزة".