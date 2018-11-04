الطقس: انخفاض الحرارة وسقوط الامطار مساءً

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاحد، غائماً جزئياً بارداً نسبياً الى بارد فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة اعتباراً من ساعات المساء لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبه بعواصف رعدية احيانا، والرياح شرقية تتحول في ساعات المساء الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتكون الاجواء هذه الليلة، غائمة جزئياً الى غائمة وباردة نسبياً الى باردة، وتسقط بإذن الله على فترات زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبه بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

واشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله على فترات زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبه بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله على فترات زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

اما يوم الاربعاء المقبل فيكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.