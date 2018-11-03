تركيا تحذر من تأثير قضية خاشقجي على الحج والعمرة

حذّر نعمان قورتولموش نائب زعيم حزب العدالة والتنمية التركي من عواقب عدم كشف ملابسات جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على سلامة أداء شعائر الحج، معتبرا أن المسلمين إذا شكّوا في أمن الحج فلن تبقى صفة "خادم الحرمين الشريفين" ولن يتم أداء الشعائر بطمأنينة.

وقال في كلمة ألقاها في العاصمة أنقرة إن الكشف عن مكان جثة خاشقجي والجهة التي أعطت الأوامر بقتله، هو دَين في رقبة المسؤولين السعوديين.

وتأتي هذه التصريحات الجديدة لقورتلموش بعد أن كان قد حذّر قبل يومين من أن عدم قيام السعودية بكشف ملابسات جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، سيجعلها تصبح وحيدة في المنطقة.

وقال قورتولموش إن على ملك السعودية أن يعطي تعليمات وأوامر كي يتم الوصول للحقيقة بسرعة في قضية خاشقجي، وإن السعودية لن تتخلص من "هذه الشائبة" أبدا إذا لم تقم بكشف الحقيقة كاملة.

أسئلة ومطالبات

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إنه يعرف أن الأمر بقتل الصحفي خاشقجي صدر من أعلى المستويات في الحكومة السعودية، ولكنه لا يعتقد مطلقا أنه صدر من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأضاف أردوغان في مقال نشر بصحيفة واشنطن بوست مساء الجمعة حمل عنوان "السعودية ما زال أمامها الكثير من الأسئلة للإجابة عنها بشأن قتل جمال خاشقجي"، أن عملية القتل تشمل جهات أكثر من مجموعة من المسؤولين الأمنيين، مطالبا بكشف من أرسل القتلة وأمرهم بالقتل.

يشار إلى أن النيابة العامة التركية أعلنت الأربعاء في مدينة إسطنبول أن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية العامة السعودية من أجل استخراج وثيقة عزوبية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.