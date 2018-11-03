عطايا: "أوسلو" أعطى الضوء الأخضر للتطبيع مع الكيان الصهيوني

رأى ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان، إحسان عطايا، إن "التطبيع العربي الصهيوني بدأ قبل قيام الكيان الصهيوني، إلا أن توقيع اتفاق أوسلو، أعطى الأنظمة العربية الضوء الأخضر للتطبيع مع العدو الغاصب".

كلام عطايا جاء، خلال اللقاء السياسي الذي أقامه "التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة"، أمس الجمعة، تحت عنوان "لا للتطبيع / التطبيع خيانة"، وذلك في المقر الرئيسي للتجمع في بيروت.

وأشار عطايا إلى أنه "لا مبرر للهرولة العربية باتجاه الكيان الصهيوني، ولا سيما وأنه في مرحلة انحدار بفعل التضحيات التي يقدمها شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وهو الآن عاجز ومربك أمام صمود أهلنا في فلسطين. ورد سرايا القدس الأخير على جرائمه، جعله يقع في حيرة من أمره، وعاجزاً أمام صمود شعب صامد ومثابر، تقف خلفه مقاومة تحميه".

وأكد على أن "المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تثبت قدرتها على ردع الكيان الصهيوني، وإرساء معادلة القصف بالقصف والدم بالدم، وأن دماء الشعب الفلسطيني غالية، ولا يمكن القبول بالاستهانة بها".

ودعا عطايا "الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني إلى وقف التطبيع، ودعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في أرضهم، وهم الذين يدافعون عن مقدسات الأمة جميعها"، مطالباً المطبعين بأن "يعيدوا حساباتهم، وأن يدركوا جيداً أن هذا الكيان لا يهمه مصلحة الشعوب العربية، إنما مصلحته وحده".

وعن وعد بلفور، اعتبر ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" أن "صفقة القرن" هي الوجه الآخر للجريمة ذاتها".

واعتبر عطايا أن ما يجري من استيطان وتهويد وهدم للمنازل في القدس المحتلة، جاء نتيجة وعد "بلفور" الآثم، مشدداً على أن "الشعب الفلسطيني متمسك بثوابته، ومؤمن بحقه بكل فلسطين، وأنه لا مستقبل للصهاينة في أرضه مهما غلت التضحيات".