قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من بلدة حلحول

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، مواطنا، من بلدة حلحول، وأغلقت مدخل "بيت عينون" بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، ببوابة حديدية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على دوار "عصيون" شمال الخليل اعتقلت المواطن محمود اسماعيل بشير ابو عصبة (48 عاما) اثناء عودته من عمله، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اغلقت مدخل بيت عينون شمال شرق الخليل، ببوابة حديدية نصبتها في المكان ومنعت المواطنين من عبور الطريق المذكور.

كما منعت قوات الاحتلال عددا من المواطنين القاطنين في الاحياء القريبة من الحرم الابراهيمي بالبلدة القديمة من الوصول الى منازلهم وعرقلت دخول آخرين بحجة تأمين احتفالات مستوطنيهم بالأعياد اليهودية.

يذكر ان عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح اقتحموا بحماية جنود الاحتلال اليوم البلدة القديمة ونفذوا جولات استفزازية في اسواقها وزقاقها واعتدوا على التجار والقاطنين الامنين في محالهم ومنازلهم.