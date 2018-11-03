"واتساب" تطرح ميزة لحمايتك من المتطفلين

يعمل تطبيق واتساب للتراسل عبر الإنترنت على تحديث كبير يغير الطريقة التي يستخدمه فيها مئات الملايين من المشتركين.

ويستخدم واتساب حوالي 1.5 مليار مشترك شهريا، وقد تحول إلى أكثر تطبيقات التراسل عبر الإنترنت شعبية في العالم.

ولم يصل التطبيق، الذي اشترته شركة فيسبوك بقيمة 19 مليار دولار، إلى هذه الشعبية من فراغ، إذ يعمل بشكل دائم على إضافة خصائص ومزايا جديدة لراحة المستخدم وحمايته.

ففي عام 2018 فقط، أضاف واتساب مزايا مكالمات الفيديو الجماعية والمكالمات الصوتية ودفعات واتساب المالية، بالإضافة إلى ميزة الملصقات التي أبصرت النور منذ أيام فقط.

لكن يبدو أن إحدى أكبر مزايا واتساب وأقواها منذ إطلاقه لم تر النور إلى الآن، إذ تشير التسريبات أن الشركة القائمة على التطبيق تطور ميزة حماية ستغير الطريقة التي نتعامل عبرها مع واتساب.

وقال موقع "WABetaInfo" الشهير بتسريباته الموثوقة بخصوص واتساب، إن التطبيق يعمل على ميزة تمنع رؤية الرسائل إلا بعد التحقق من هوية صاحب الهاتف عبر مزايا التعرف على الوجه Face ID أو التعرف على بصمة الإصبع Touch ID في أجهزة آيفون.

والهدف من هذه الميزة هو أن يتأكد التطبيق، أن صاحب الهاتف والحساب الحقيقي هو من يحاول قراءة الرسائل.

وإن لم يتمكن تطبيق واتساب من التعرف على المستخدم، فإنه سيطلب منه تسجيل الدخول عبر كلمة المرور الخاصة بالهاتف نفسه.

ولم تأت تسريبات الموقع على ذكر طريقة التحقق من هوية المستخدم في هواتف أندرويد، لكن من المتوقع أن يعتمد على نفس خصائص التعرف على الوجه والبصمة.

وأشار الموقع إلى أن الميزة الجديد حاليا في الطور التجريبي "ألفا" الذي يسبق "بيتا"، دون أن يحدد موعدا بعينه لإطلاقها.