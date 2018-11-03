"حماس" ترحب بقرار محكمة تونسية منع دخول وفد "إسرائيلي"

رحّبت حركة "حماس"، اليوم السبت، بقرار المحكمة الابتدائية في تونس بمنع دخول وفد إسرائيلي إلى الأراضي التونسية للمشاركة في مؤتمر خاص بالأديان.

وأعرب القيادي في الحركة سامي أبو زهري في تصريح عبر صفحته بموقع "تويتر" عن "تقدير حركة حماس للشعب التونسي الأصيل ولكل المنظمات التونسية التي عملت من أجل استصدار هذا القرار".

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أمس الجمعة حكمًا استعجاليًا يقضي بمنع إيواء وحضور الوفد الإسرائيلي للمشاركة في المؤتمر العالمي حول حوار الأديان المنظم من الاتحاد الدولي للكشاف المسلم.