حماس تردّ على انتقاد حركة فتح بشأن جهود رفع الحصار عن غزة!

حازم قاسم

قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن مهاجمة حركة فتح للجهود التي تبذلها الأطراف المختلفة الهادفة لمساعدة أهالي قطاع غزة، تعكس رغبة فتح في استمرار الأزمة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة لتحقيق أهداف فئوية.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي: "هذا الموقف المنفرد لقيادة حركة فتح يعكس توجهها المستمر في التغريد خارج الإجماع الوطني للفصائل والقوى الفلسطينية، التي تناضل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة.

وتابع: "استمرار العقوبات التي تفرضها قيادة السلطة على قطاع غزة، يعزز جهود الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي بفصل قطاع غزة، وهي أحد متطلبات صفقة القرن".

وطالب قاسم، السلطة وحركة فتح وقف معارضتها لمطالب شعبنا برفع الحصار عن غزة، ووقف خطواتها الانفصالية والمسارعة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في مسار المصالحة، لتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة مخططات الاحتلال والإدارة الأمريكية التصفوية.