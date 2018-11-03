منتخبنا الوطني لكرة الطائرة ينهي مشواره بالبطولة العربية بهزيمة خامسة

خسر منتخبنا الوطني لكرة الطائرة، اليوم السبت، أمام منتخب الجزائر بثلاثة أشواط نظيفة في آخر مبارياته بالبطولة العربية التي تقام بالقاهرة.

وأنهى منتخبنا مشاركته بالبطولة العربية الـ21 برصيد فوز واحد كان أمام المنتخب الأردني بثلاثة أشواط لشوط، بينما تلقى 5 هزائم كانت جميعها بثلاثة أشواط نظيفة، ليحتل المركز السادس ويترك المنتخب الأخير للمنتخب الأردني الذي تلقى 6 هزائم.

ويعد لقاء اليوم أمام منتخب الجزائر الأسوأ لمنتخبنا في البطولة، حيث أدى شوطا واحدا بصورة جيدة بواقع 25-20، أما الشوط الثاني فكان كارثيا ولم يستطع لاعبونا تسجيل سوى 6 نقاط، وهو حال الشوط الثالث الذي انتهى لصالج الجزائر بنتيجة 25-11.