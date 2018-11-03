"الصحة" تقرر إنشاء مشفى جديد في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس

أعلن وزير الصحة جواد عواد، اليوم السبت، عن إنشاء مستشفى حكومي جديد في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، حيث ستقوم بلدية المدينة بتخصيص قطعة أرض بما لا يقل عن 10 دونمات شرق المدينة لإنشاء المستشفى عليها.

وأكد وزير الصحة انه وبناءً على توجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس، وتعليمات من رئيس الوزراء رامي الحمد الله، سيقام هذا المستشفى شرقي مدينة نابلس، الذي من المتوقع أن يخدم أكثر من 300 ألف مواطن.

جاء ذلك خلال كلمة عواد، في افتتاح قسم التصوير النووي الجديد في مركز جمعية أصدقاء المريض بنابلس، ممثلا عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وبحضور نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة، ورئيس البلدية عدلي يعيش، والعديد من الفعاليات والشخصيات الاعتبارية في المدينة، إضافة الى عدد من المدراء العامون في وزارة الصحة.

واكد عواد أن الوزارة تسير نحو التقدم، وإحداث نهضة صحية شاملة، من خلال استقطاب الكفاءات الطبية، وتعزيز الخبرات لدى الكوادر الطبية، إضافة الى التوسع بشكل أفقي في كافة مرافق الوزارة من مستشفيات، وأقسام، وعيادات طبية.

وأشار الى أن استراتيجية الوزارة مبنية على تَلَمسِ احتياجات المواطنين الصحية، والعمل على توفيرها بشكل يضمن وصولها الى كافة المناطق في محافظات الوطن.

كما أكد عواد خلال جولة تفقدية قام بها ظهر اليوم، لمستشفى رفيديا في نابلس، أن الوزارة ستقوم بإفتتاح، وتشغيل قسم الطوارئ الجديد هناك، خلال الأسابيع القليلة القادمة، وبِسعَةٍ استيعابية تصل الى 24 سرير، إضافة الى افتتاح قسم العناية المكثفة في المستشفى الوطني، بحضور رئيس الوزراء.

وتفقد خلال زياته لمستشفى رفيديا، أقسام الطوارئ، والمطبخ، والمختبر، إضافة الى قسم الأنسجة، والصيدلية، حيث أطمئن على سير العمل، مشدداً على اهمية بذل كل الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واشاد الوزير بأداء وعمل الطواقم والكوادر العاملة في وزارة الصحة.

وفي سياق اخر، أعلن وزير الصحة عن البدء بإنشاء 4 طوابق جديدة في المستشفى الوطني بمدينة نابلس، حيث سيشمل إنشاء أقسام لغسيل الكلى، والعناية المكثفة، والطوارئ، والعناية اليومية، إضافة الى ترميم البناء القائم، بتكلفة مالية تصل الى 5 ملايين دولار.

وأعرب وزير الصحة عن عميق شكره وتقديره للمجتمع المحلي في محافظة نابلس، على ما يبذلونه من جهود في خدمة أبناء المحافظة، وم ايقدمونه ويساندون به الوزارة، مشدداً على أن المستشفيات الحكومية في مدينة نابلس تُعد مراكزا تحويلية للمرضى من مناطق ومحافظات شمال الوطن.

يذكر أن وزارة الصحة بدأت بإنشاء قسم الطوارئ الجديد في مستشفى رفيديا مطلع العام الماضي، حيث يعد القسم الأكبر إستيعاباً بين أقسام الطوارئ، في مشافي وزارة الصحة.