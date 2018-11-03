لغة الأرقام تثبت علو كعب ليفربول على آرسنال

يتطلّع أرسنال وليفربول لتقديم وجبة كرويّة دسمة مساء السبت، عندما يلتقيان على أرض الأوّل، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني على سلّم ترتيب الدوري، برصيد 26 نقطة، بفارق الأهداف وراء المتصدّر مانشستر سيتي، فيما يأتي آرسنال بالمركز الرابع، برصيد 22 نقطة.

وفيما يلي أبرز الحقائق والإحصائيات قبل هذه الموقعة:

-سجّل ليفربول 17 هدفا في آخر 5 مباريات له بالدوري أمام آرسنال، علما بأنّه أحرز 3 أهداف على الأقل في كل من المباريات الـ5.

- إذا سجّل ليفربول 3 أهداف أو أكثر مساء السبت، فإنّها ستكون أوّل مرّة في تاريخه يحقّق فيها هذا الأمر أمام فريق واحد بالدوري في 6 مباريات متتالية، كما أنّها ستكون المرّة الأولى التي يحدث فيها الأمر مع آرسنال أمام أي فريق آخر.

- سجل آرسنال يخلو من الانتصارات في آخر 6 مباريات بالدوري أمام ليفربول (3 تعادلات و3 هزائم)، وهي أطول سلسلة أمام الفريق ذاته، منذ أن غاب الفوز عنه في 12 مباراة متتالية بين العامين 1994 و2000.

- اللقاء الوحيد الذي جمع مدرب ليفربول يورجن كلوب بمدرب آرسنال أوناي إيمري، كان عندما فاز إشبيلية بلقب الدوري اأوروبي على حساب ليفربول، عام 2006 (3-1).

- فاز آرسنال في 11 من آخر 13 مباراة له على أرضه في الدوري، وجاءت الخسارتان أمام مانشستر سيتي (0-3 في آذار/مارس و0-2 في آب/أغسطس).

- فاز آرسنال بـ3 مباريات فقط من آخر 27 مباراة بالدوري، أمام الفرق الخمس الأخرى المدرجة ضمن "الستة الكبار"، مقابل 9 تعادلات و15 هزيمة، علما بأنه خسر آخر 5 من هذه اللقاءات.

- 75% من أهداف آرسنال في الدوري هذا الموسم جاءت في الشوط الثاني (18 من 24).

- آرسنال واحد من 4 فرق فقط لم تتمكّن هذا الموسم من التقدّم أولا بالنتيجة في الدوري، حيث أنهى الشوط الأوّل من مباراتين متخلّفا بالنتيجة، مقابل التعادل في 8 مباريات.

- يحتل آرسنال صدارة فرق الدوري من حيث نسبة نجاح التسديدات، حيث سجّل أهدافا من 24.5% من تسديداته.

- سجّل آرسنال حتّى الآن 5 أهداف من خارج منطقة الجزاء بالدوري هذا الموسم، أي أقل بهدف واحد من مجموع الأهداف التي أحرزها بالطريقة نفسها، طوال الموسم الماضي.

- ساهم بيير أيميريك أوباميانج في تسجيل 22 هدفا لآرسنال في 23 مباراة له بالدوري حتّى هذه اللحظة (17 هدفا و5 تمريرات حاسمة).

- سجل ليفربول يخلو من الهزائم في آخر 11 مباراة له بالدوري، وتلقّى مرماه خلالها 4 أهداف فقط.

- جمع ليفربول 26 نقطة في أول 10 مباريات هذا الموسم، ليعادل أفضل رصيد نقطي له بعد أول 10 مباريات في المسابقة، وإذا تمكّن من الفوز على آرسنال، فإنّه سيحقّق أفضل بداية له بعد مرور 11 مباراة.

- سجّل مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو وصنع أهدافا في آخر 3 مباريات له أمام آرسنال، ولم يستطع أحد تحقيق الأمر ذاته أمام فريق واحد في 4 مباريات متتالية بالدوري.

- سجّل نجم ليفربول محمّد صلاح في 3 مباريات خاضها أمام آرسنال في الدوري (1 مع تشيلسي و2 مع ليفربول)، ووحده تشارلي أوستن مهاجم ساوثهامبتون حاليا يملك نسبة أفضل أمام أرسنال بالدوري (سجّل في 4 مباريات من أصل 4).