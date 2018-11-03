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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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رفضت التسجيل لحين الاستجابة لمطالبها

النقابات المهنية تعلق عضويتها في مجلس الضمان

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 16:31 - 03 نوفمبر 2018
الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي
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أعلنت المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في فلسطين، تعليق عضويتها في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، داعية جميع منتسبيها لعدم التسجيل في الضمان لحين استكمال تنفيذ المطالب.

وأكد المجلس، على ضرورة تأجيل تنفيذ وسريان القرار بقانون رقم (19) لعام 2016 لحين الاستجابة وتحقيق المطالب التي طالب بها والتعديلات التي تقدمت بها النقابات المهنية والقطاعية.

وأوضح المجلس، بأن الضمان الاجتماعي العادل هو مطلب أصيل للنقابات المهنية تسعى اليه منذ عقود، مؤكدة أن مصالح الهيئات العامة للنقابات المهنية والقطاعية هي جزء أصيل من مصالح الشعب الفلسطيني.

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