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تحطم مقاتلة "ميج 29" روسية فى البحر المتوسط

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:20 - 03 نوفمبر 2018
تعبيرية تعبيرية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن مقاتلة من طراز "ميج 29 كوبر" سقطت قرب الساحل السورى.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفى لها، أن الطائرة سقطت في البحر بالقرب من حاملة الطائرات "أميرال كوزنيتسوف"، لدى تنفيذها طلعة تدريبية.

وأشارت إلى أن الحادث وقع أمس الأحد حوالى الساعة 17:30 بتوقيت موسكو.

وأوضحت أن الطيار قفز بنجاح بالمظلة، وأشارت إلى أن الطائرة المنكوبة كانت خلال التدريب في سرب مكون من 3 طائرات.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، كانت على متن "الأميرال كوزنيتسوف" خلال رحلته إلى سوريا، أربع طائرات من طراز ميغ 29 كوبر ذات المقعد الواحد وطائرتين من نفس الطراز بمقعدين.

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