تفاصيل جديدة بشأن مقتل الصحفي خاشقجي

كشفت صحيفة الصباح التركية، اليوم السبت، تفاصيل جديدة تتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وذكرت الصحيفة في تقريرٍ لها نقلا عن مصادر أمنية تركية، أن ثلاثة من أعضاء الفريق المكون من 15 متهما، هم من أشرفوا على تقطيع ونقل جثة خاشقجي من القنصلية.

وأشارت إلى أنه تم نقل جثة خاشقجي بعد تقطيعها في خمس حقائب، عبر إحدى سيارات القنصلية التي توجهت إلى منزل القنصل السعودي، ليتم إخفائها.

ولفتت إلى أن فريق الإنفاذ الثلاثي قام بتقطيع الجثة حتى الساعة 15:00، وتم نقلها بواسطة الحقائب الخمس بواسطة سيارة تتبع للقنصلية وتحمل رقم 34 CC 1865، وتم مشاهدتها أمام منزل القنصل العام الساعة 15:09 دقيقة.

وأفادت بأن هؤلاء الثلاثة أشخاص هم: ماهر المطرب، وصلاح التوبيجي، وثائر غالب الحربي.

وأوضحت الصحيفة، أن المطرب غادر منزل القنصل في الساعة 16:53 دقيقة، ليتوجه بعدها إلى الفندق ثم إلى مطار اتاتورك، حيث أقلعت طائرته في الساعة 18:20 دقيقة.

أما التوبيجي، والحربي فبقيا في القنصلية حتى الساعة 19:30 دقيقة، ثم خرجوا إلى الفندق، وتوجهوا بعدها إلى المطار، ليغادروا عبر طائرة خاصة في الساعة 22:46.

ونشرت الصحيفة التركية، معلومات عن المتهمين الثلاثة، مشيرة إلى أن المتهم المطرب أحد الأشخاص المقربين جدا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورافقه ثلاث مرات في أسفاره قبل أشهر عدة، لافتة إلى أنه عمل كموظف كبير في القنصلية السعودية في بريطانيا.









