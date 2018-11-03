عباس يجتمع مع نظيره المصري

اجتمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم السبت، مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، على هامش أعمال منتدى شـباب العالم الثاني.

وبحث الرئيسان مجمل التطورات والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وفلسطين بشكل خاص، في ظل المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

وأشاد عباس بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهمية الاستمرار في التنسيق والتواصل الدائم بيت البلدين.

وأكد الرئيسان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر الاجتماع: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح.

وعن الجانب المصري: وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كمال، ومدير مكتب الرئيس اللواء محسن عبد النبي، والناطق الرسمي باسم راضي.