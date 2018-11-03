خلال أكتوبر .. الاحتلال هدم 19 منشأة بالضفة والداخل المحتل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أكتوبر المنصرم 19 منشأة فلسطينية، كما أخرطت بهدم 15 منشأة أخرى بالضفة المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل.

وذكر تقرير صادر اليوم السبت عن مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني أن عمليات الهدم والإخطارات التي نفذتها سلطات الاحتلال كانت موزعة في مناطق الضفة الغربية المحتلة، والداخل الفلسطيني المحتل، وطالت مؤسسات تعليمية فلسطينية.

وأوضح المركز أن هدم الاحتلال للمدارس يعني أنه يواصل ضربه للقوانين الدولية بعرض الحائط في الاعتداء على مؤسسات تعليمية يجب أن تُحيّد خلال الحروب.

بدوره، قال مدير المركز عماد أبو عوّاد إن عمليات الهدم والاخطارات، باتت تأخذ منحنى تصاعدي في ظل تغييب علمي واضح.

وأوضح أنه في وقت التركيز على منطقة الخان الأحمر، كانت آلة الهدم الإسرائيلية فعّالة في المناطق المحتلة، من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، راسمة خريطة تهويد القدس بما يتلاءم مع مطامع الاحتلال.

وأضاف أنّ الزيتون بما يمثله من رمزية فلسطينية كان المستهدف الأبرز خلال أكتوبر، حيث أنه في ظل الهجمة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، باتت الشجرة المباركة تُمثل استفزازًا للمستوطن الذي بات يقتلعها من جذورها.

ورصد المركز 27 اعتداءً استيطانيًا نفذه الاحتلال ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال الشهر المنصرم، مشيرًا إلى سلطات الاحتلال واصلت سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين.