الاحتلال يبدأ بنقل الأسيرات إلى سجن "الدامون"

قال نادي الأسير إن إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي بدأت بنقل الأسيرات من سجن "هشارون" إلى سجن الدامون.

وذكر محامي النادي فواز الشلودي في بيان صحفي الخميس إنه بدأ نقل الأسيرات من "هشارون" إلى "الدامون" منذ يوم الاثنين (29 أكتوبر) على دفعات.

وأشار إلى أن آخر دفعة يوم الثلاثاء 6 نوفمبر.

وترفض الأسيرات الخروج لساحة السجن "الفورة" منذ 57 يومًا على التوالي رفضًا لإعادة تشغيل كاميرات المراقبة في ساحة المعتقل.

وتواصل مصلحة السجون تهديد الأسيرات بالعزل والنقل والحرمان من الزيارات انتقامًا من مواصلتهن الرفض للخروج إلى الفورة.