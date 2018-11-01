اكتشاف مادة تجبر الجسم على مكافحة السرطان

أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء من بلجيكا أنه يمكن إجبار الجسم على مكافحة السرطان، ومن أجل ذلك يجب حجب آلية جزيئية تسبب كبت وظيفة جهاز المناعة.

ويفيد موقع MedicalXpress بأن العلماء اكتشفوا أن انخفاض مناعة الجسم يسببه تحرر بروتين السيتوكين-TGF-beta الذي يؤثر في الخلايا اللمفاوية (خلايا الجهاز المناعي)، ويجبرها على تخفيض نشاطها وعدم المساس بالخلايا السرطانية.

ومن أجل إجبار الجسم على مقاومة مكونات السرطان وتدميرها، من الضروري حجب هذا البروتين، وقد تمكن الباحثون من تحديد الجسم المضاد الذي يمكنه كبح هذا البروتين.

يلاحظ في الفترة الأخيرة إصرار العلماء على ضرورة استخدام احتياطات الجسم الداخلية في مكافحة السرطان، وأصبح تطوير الأدوية المناعية أحد أهم الاتجاهات الواعدة في محاربته.